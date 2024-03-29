Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum A Haber'de! Seçim çalışmalarını ve projelerini anlattı

Son dakika haberi! Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında projeleri ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor, Cumhur İttifakı geliyor' diyor" ifadeleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Çok güzel bir coşku var. Milletimizle bir araya geldik, onları dinledik, çözümlerimizi sunduk. 5 yıllık süreçte İstanbul'un kırgın olduğunu gördük. Sorunlarına ilişkin ilginin gösterilmediğini gördük. Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi açıkladığımızda milletimizin sevgisiyle karşılaştık" ifadelerini kullandı.