RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'nin fondaş medyası, sözde gazeteciler ve sosyal medya tetikçilerinin yaydığı kirli dezenformasyonlar!

CHP'nin fondaş medyası, sözde gazeteciler ve sosyal medya tetikçilerinin yaydığı kirli dezenformasyonlar!
05.04.2023 17:45 - Son Güncelleme: 05.04.2023 17:46

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CHP'nin fondaş medyası, sözde gazeteciler ve sosyal medya tetikçilerinin yaydığı kirli dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor" başlıklı video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Ancak görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı. Animasyonlu manipülasyona CHP'lilerin yanı sıra üniversitede eğitim veren akademisyenler bile alet oldu. Takvim.com.tr, seçimlere giderayak kirli ellerin kirli emellerle yaydığı dezenformasyonu satır satır sizler için deşifre etti.

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