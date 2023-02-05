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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan skandal başörtüsü çıkışı: Laikliğe aykırı!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan skandal başörtüsü çıkışı: Laikliğe aykırı!
05.02.2023 14:44

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Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adaı altında atıp tuttuğu 'başörtüsü' sözlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın 'samimiysen gel' sözleriyle başlayan başörtüye anayasal güvence çalışması oylamasına CHP ve muhalefet katılmadı. Son olarak 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya konulmasının yıl dönümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan bir başörtüsü çıkışı geldi. ‘Başörtüsüne anayasal güvencenin’ laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıkan Sağkan, “Çok net olarak bize göre laiklik ilkesine aykırı bir düzenlemedir” ifadelerini kullandı.

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