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CHP'li Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş ile ilgili bomba iddia: "Meral Akşener siyasi kazık yedi"

CHP'li Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş ile ilgili bomba iddia: "Meral Akşener siyasi kazık yedi"
22.06.2023 22:49 - Son Güncelleme: 22.06.2023 22:52

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CHP'den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

3 Mart'ta Meral Akşener'in altılı masadan kalkışı ile ilgili konuşan Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

"MANSUR YAVAŞ ÖNCE ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"

Yavaş'ın Akşener'e siyasi kazık attığını ileri süren Özcan şunları söyledi:

"Değişim, değişim, değişim... Meral Hanım'ın orada yediği siyasi kazık var. Meral Hanım maalesef bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener çıktı masadan kalkıyorum dedi. Kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'yanındayız' twitini atan Sayın Mansur Yavaş'tı. "

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