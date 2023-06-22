CHP'li Tanju Özcan'dan bomba itiraf: "FETÖ’cüler CHP genel merkezinde cirit atıyor"

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı yayınında açıklamalarda bulundu. Özcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Köylü milletin efendisidir' diyen bir siyasi partinin kurucu Genel Başkan'ı varken, bu seçimde köylüleri suçlamanın bir anlamı yok. Köylülerimiz öyle cahil değil, dolayısıyla bırak sen buna gidemiyorsan, o zaman örgütlerinle birlikte gidersin derdini birebir anlatırsın. Seçim mağlubiyetine bir bahane bulmanın bir anlamı yok. Mağlup olduk, yenildik. Bunları söyledik diye herkes beni eleştirir. "CHP çok farklı bir partidir" diyen Genel Başkan, bugün parti söylemlerine aykırı davrandığımı, parti programlarıma aykırı davrandığımı, kamuoyuna bu şekilde açıklamalar yaptığımı gerekçe göstererek MYK beni tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline vermiş.

'BU SEÇİMİN KAYBEDİLMESİNİN SORUMLUSU GENEL BAŞKAN'IN KENDİSİ'

'CHP'de her şey söylenebilir, gençler eleştirebileceğiniz bir Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz' dediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla çok incindim, benim söylediğim doğru şeyler. Bu seçimin kaybedilmesinin sorumlusu Genel Başkan'ın kendisi.