CHP'li İBB'de bir terörist daha: Şafak Duran! Kod adı Diren Amara olan Şafak Duran'ın şerwan eğitimi aldığı ortaya çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin dağ kadrosunu İBB'ye doldurmasına son örnek Şafak Duran. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak Duran adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca tutuklandı.

O fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı. İki PKK itirafçısının verdiği ifadede Metina'da eğitim aldığını ve kod adının Diren Amara olduğu öğrenildi. İki PKK itirafçısı, 2014 yılında PKK'nın Metina kampında 10 bayan 30 erkek olarak iki buçuk ay şerwan yani "savaşçı" eğitimi aldıklarını itiraf etti.

Konuyu köşesine taşıyan Nedim Şener şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın, 27 Nisan günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi "sosyal hizmet uzmanı" PKK'lı Şafak Duran ile ilgili açıklaması dikkatimi bir ayrıntıya çekti. Önce açıklamasındaki o cümleyi aktarayım:

"Bu kadın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beş kuruş para almıyor. Bu kadın Uluslararası Çalışma Örgütü ile Almanya'daki bir ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında bir proje firmasında çalışıyor. Maaşını da ILO'dan alıyor."

Engin Altay'ın sözlerinin ayrıntısı, elinde Kalaşnikof tüfekle fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı Şafak Duran'ın gözaltına alındığı 27 Nisan günü İBB'den yapılan basın açıklamasında yer alıyordu:

"... habere konu kişi (Şafak Duran), uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemandır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir."

MAAŞINI VERMİYOR AMA İBB KADROSUNDA

İBB'nin "Maaşını biz vermiyoruz, sınırlı süreli eleman" dediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "sosyal hizmet uzmanı" kadrosunda görev yapıyor. Konu ne ILO-Almanya Projesi ne de parayı onlardan alması. PKK'lı Şafak Duran, 2021'de işe alınmış bir İBB elemanıydı. Sorumlusu da İBB yetkilileridir.

Konuyu saptırmayı amaçlayan açıklamaları bir daha okuduğunuzda hem bunu hem de aslında tuhaf bir durumu itiraf ettiklerini göreceksiniz.

Tuhaf durumu bir cümlede şöyle özetleyeyim: Almanya'nın bir ajansı ile ILO finansmanında İBB proje yürütüyor ve terör örgütü PKK üyesi Şafak Duran İBB'de kadroya giriyor. Bu tuhaf durumu savunmak da CHP'lilere kalıyor.

PROJE İÇİNDE PROJE

Akıllarına, Şafak Duran'ın, "proje içinde proje" olabileceği ve İBB'ye belli bir amaç için sokulmuş olabileceği olasılığı gelmiyor. Aynı şey Almanya'da gerçekleşse Alman makamlarının aklına gelirdi.

Çünkü Almanya, 15 Temmuz sonrası Diyanet imamlarını MİT'e çalışıyor diye fişleyen bir ülke. Basını da ise 8 bin kişinin MİT'e çalıştığını yazacak kadar ileri giderken, Türklere ait dernek, vakıf ne varsa izliyor. Almanya'da rahat rahat faaliyet gösterenler ise PKK ile FETÖ terör örgütleri. Bu arada, Almanların ve ILO'nun desteği ile proje yürütülmez mi? Elbette yürütülür.

Almanya'nın sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıflar aracılığıyla en fazla istihbarat faaliyeti yürüten ülkelerin başında geldiği biliniyor.

Onlar yapar, önlem almak Türkiye'deki resmi makamların görevi. Bunun için de işbirliği ve şeffaflık şart. Nasıl projenin kapsamı ve finansmanı ile

ilgileniliyorsa görev yapacak herkes titizlikle seçilmeli. Belediye'ye yapılan her başvuru hakkında bilgi sahibi olmak mümkün değil. Şafak Duran da e-Devlet üzerinden çıktısını aldığı "Adli Sicil Belgesi" ile İBB'de işe alınmış. Henüz bu aşamada yapılması gereken, Şafak Duran'ın e-Devlet üzerinden çıktısını aldığı "Adli Sicil Belgesi" ile yetinmek değil, yasal zorunluluk olan "Arşiv Araştırması" için İstanbul Valiliği'ne yazılarak cevap alınması olmalıydı.

METİNA KAMPINDA 2.5 AY ŞERWAN EĞİTİMİ

Bu yapılsaydı Şafak Duran hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile Roza Amed kod adlı Fatma Yiğit ve Hozan Serhat kod adlı Cahit Karagülle isimli PKK'lı teröristlerin Şafak Duran hakkında verdiği ifade bilgilerinden haberdar olacak, güvenlik araştırması olumsuz geldiği için işe almayacaktı.

İki PKK itirafçısı, 2014 yılında PKK'nın Metina kampında 10 bayan 30 erkek olarak iki buçuk ay şerwan yani "savaşçı" eğitimi aldıklarını anlattılar. İfadelerinde yer alan bilgilere göre; PKK'lı teröristlere şerwan eğitiminde Kalaşnikof, Biksi, Bisvink, el bombası, Kanas gibi silahların kullanımı yanında, pusu sızma eğitimleri veriliyor. İdeolojik eğitim adı altında da PKK Tarihi, Kadın Tarihi, Kürdistan Tarihi, Özel Savaş gibi dersler veriliyor. Eğitimi tamamlayan teröristler, tıpkı Şafak Duran'ın ele geçen fotoğrafında olduğu gibi Kalaşnikof silah kuşanıp törenle kimliklerine kavuşuyorlar. İfadelere göre kampta eğitim alanların yarısı Suriye'deki PKK/YPG saflarına katıldı, diğer yarısı ise Türkiye'ye gönderildi.

Eğitime katılanları kod adlarıyla teşhis eden iki itirafçı bu kişilerden birisinin de Diren Amara kod adlı terörist olduğunu söylediler. 2016'da PKK'ya yönelik Şırnak/Cizre'de yapılan operasyonlarda 2014 yılında PKK'nın Metina kampında yapılan eğitim sırasında çekilen fotoğraflar ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Kriminal Labratuvarı tarafından yapılan incelemede, kampa katılan kişilerin fotoğrafları tek tek incelendi, isim isim ayrıştırılarak kimlik tespitleri yapıldı. Sonuçta Rosa Amed ve Hozan Serhat kod adlı teröristlerin, Diren Amara kod adlı Şafak Duran olduğu tespit edildi.

İBB yasal yükümlülük gereği İstanbul Valiliği'ne güvenlik taraması için bildirmiş olsaydı 1 Haziran 2021'de işe aldığı Şafak Duran hakkında gerekli bilgiye sahip olacaktı. Belki de işe alınmasına engel bir durum oluşmaması için İstanbul Valiliği'ne "Güvenlik Araştırması" için başvurulmadı. Bunu zaman ortaya çıkaracak.