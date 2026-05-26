Esenyurt'ta komşu kavgasını ayıran polise çirkin saldırı: Şüpheliler gözaltında

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 17:52

Komşuların Kavgası Sokağa Taştı

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi 1895 Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesi üzerine tarafların yakınları da sokağa dökülerek birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Emniyet Güçlerine Direndiler

Hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri, tarafları ayırmak ve sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak arbedeyi sonlandırmaya çalışan polis memurları, kavgaya karışan bazı şahısların fiziki ve sözlü mukavemetiyle karşı karşıya kaldı. Görevini yapmaya çalışan polislere direnen ve zorluk çıkaran grup, sokaktaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Gözaltına Alındılar

Polisin kararlı müdahalesi neticesinde, görevli memurlara mukavemette bulunan ve zorluk çıkaran şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alındı. Olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbeân kaydedildi. Görüntülerde polisin kavgayı ayırma çabası ve şahısların direniş anları yer aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.