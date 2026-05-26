Esenyurt'ta komşu kavgasını ayıran polise çirkin saldırı: Şüpheliler gözaltında
Yeşilkent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan arbedeye müdahale eden emniyet güçleri, bazı şahısların mukavemetiyle karşılaştı. Polise direnen şüpheliler ekiplerce kıskıvrak yakalandı.
Komşuların Kavgası Sokağa Taştı
Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi 1895 Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesi üzerine tarafların yakınları da sokağa dökülerek birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Emniyet Güçlerine Direndiler
Hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri, tarafları ayırmak ve sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak arbedeyi sonlandırmaya çalışan polis memurları, kavgaya karışan bazı şahısların fiziki ve sözlü mukavemetiyle karşı karşıya kaldı. Görevini yapmaya çalışan polislere direnen ve zorluk çıkaran grup, sokaktaki gerilimi daha da tırmandırdı.
Gözaltına Alındılar
Polisin kararlı müdahalesi neticesinde, görevli memurlara mukavemette bulunan ve zorluk çıkaran şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alındı. Olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbeân kaydedildi. Görüntülerde polisin kavgayı ayırma çabası ve şahısların direniş anları yer aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.