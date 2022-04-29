CHP'li İBB'de çalışan PKK'lı Şafak Duran tutuklandı

Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran tutuklandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Şafak Duran'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve susma hakkını kullandığı öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.
KENDİNİ SAVUNDU AMA KURTULAMADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan şüpheli Şafak Duran üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Şüphelinin, fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını öne sürerek, "Hiçbir zaman PKK terör örgütü içinde yer almadım. Konuya ilişkin 1 yıl önce ifade vermiştim. Terör örgütüyle irtibatım söz konusu değildir." dediği öğrenildi.
SAVCILIĞIN SEVK YAZISI
Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Sevk yazısında, şüpheli hakkında 2021 yılında yapılan operasyonel çalışma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerince ifadesi alınan Roza Ahmed kod adlı Fatma Yiğit ile Hozan Serhat kod adlı Cahit Karagülle'nin teşhissiz beyanda bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı aktarıldı.
FOTOĞRAFLARI ELE VERDİ
Şafak Duran'ın, hakkındaki beyanlar üzerine yapılan tespitlerin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bilgisine yer verilen yazıda, soruşturma işlemleri devam ederken 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK terör örgütü üyelerine ait dokümanlar üzerinde yapılan deşifre çalışmaları neticesinde, örgüt üyelerinin fotoğraflarının ele geçirildiğine değinildi.
Yazıda, "Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen fotoğraf üzerinden İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme neticesinde kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğuna yönelik tespitlerin yapıldığı, şüphelinin beyanının, tüm bu tespitler karşısında suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir." denildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusu yapılan şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmış ardından da belediyeye 33 bin civarı işçi alımı yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti. PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve illegal eylemlere katıldığına dair kayıtları olan örgüt mensuplarının İBB'de işe alındığı belirlendi.
UZUN NAMLULU SİLAHLA FOTOĞRAF
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran isimli kişinin, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.