Fabrikada makine devrildi: Makinenin altında kalan işçi yaralandı

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 19:41

Mesai Sırasında Üzerine Makine Devrildi

Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Eski Bursayolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada üretim bandında çalışan 65 yaşındaki Mehmet Akif A., çalışma yürüttüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden ağır bir iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Makinenin bacaklarının üzerine devrilmesiyle talihsiz işçi acı içerisinde yerde kaldı.

Arkadaşları Ambulans Çağırdı

Kazayı gören diğer fabrika çalışanları büyük panik yaşayarak hemen arkadaşlarının yardımına koştu. Makineyi işçinin üzerinden kaldıran mesai arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine fabrika adresine kısa sürede polis ve profesyonel acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin fabrika içerisinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Mehmet Akif A., sedyeyle ambulansa taşınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının bacaklarında kırıklar ve ezilmeler olduğu öğrenildi.