İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'HDPPKK' göndermesi: Devlet de Millet de affetmez

Erdoğan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük oranda yolsuzluklarla hemhal olduğunu belirterek bütçe müzakerelerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütün kuruluşlarında bu sıkıntıları gördüklerini anlattı. Erdoğan, "Tabii Meclisteki ağırlık partimizde olduğu için de her şey adım adım orada belli olarak ortada. Bütün belgeleriyle, detaylarıyla neyi nasıl elde ediyorlar, neyi nasıl birilerine peşkeş çekiyorlar, bunların hepsini oradaki Meclis Grup Başkanımız, arkadaşlarımız ispatladılar, ortaya koydular. Temenni ederim ki en başta yargı ve ardından da halkımız gereken hesabı soracaktır. Üç yıl geçti. Üç yılda İstanbul'da acaba belediyecilik adına ne yapıldı, bunu hep birlikte takip etmemiz lazım, görmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Başkan Erdoğan'ın CHP'li İBB'nin PKK'lıları istihdam etmesine tepki göstermesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı iddialarda bulundu.

İmamoğlu İBB'nin işe alımlarla tüm yasal uygulamaları yaptığını iddia ederek İstanbul emniyetini hedef aldı. İmamoğlu, "Önce "terörist" yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın." iddiasında bulundu.