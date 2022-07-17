CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

İstanbul Esenyurt'ta sel felaketi yaşanırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki diğer afetlerdeki gibi tatilde olması ve tatilini kesmemesi kamuoyunun tepkisini çekti. Kendisi Ege-Akdeniz koylarında tatil yapan İmamoğlu, İstanbulluyu ise lağım sularının içinde yüzmeye mahkum ediyor. İstanbul Florya Sahili'nde kanalizasyon hatlarından akan pis su denize dökülürken, bu durum endişeye yol açtı. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım suyu nedeniyle sahilin bir kısmı kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.