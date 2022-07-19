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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı
19.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:18

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel gsm hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13’ü görevde, 1’i emekli, 8’i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, 19 Temmuz 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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