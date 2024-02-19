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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024, 23:08 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024, 23:08

CHP'li Barış Yarkadaş'tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP, Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na varınca CHP aday değişikliğine gitti. Bu kapsamda CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi. Yaşanan gelişmeler sonrası CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu. CHP’li Barış Yarkadaş, DEM Parti’nin kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt’tan CHP’li Ahmet Özer’in adaylığına onay verdiğini ve bunun karşılığında 20 DEM Partilinin CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine gireceğini açıkladı.

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