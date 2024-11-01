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CHP’li Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısı ne? Elebaşı Remzi Kartal ile ne görüştü? İşte tutuklanma gerçekleri
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CHP’li Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısı ne? Elebaşı Remzi Kartal ile ne görüştü? İşte tutuklanma gerçekleri

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 12:23

CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in yerine kayyum atanırken yürütülen soruşturma da derinleştirildi. Esenyurt Belediyesi'nin ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı. Özer'in "Dağ Sancısı"' isimli bir kitap yazıp bunu da terör elebaşına ithaf ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Sabah Gazeteci Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Gazeteci Mahmut Övür ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

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