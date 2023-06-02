CHP'den vekil koparıp ortalıktan kaybolan küçük ortaklar yandaş medyayı çileden çıkardı! Sözcü yazarı İsmail Saymaz: Kazansaydı Beştepe'de oda bakıyordunuz

7'li koalisyonun küçük ortaklarının vekil kopardıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakması CHP yandaşı medyada hazımsızlık yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'e gire 39 vekil, tek tek istifa etmeye başlarken Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ın sessizliğine dikkat çeken Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "E kardeş, siz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı, Beştepe'de ya da Çankaya'da yerinizi ayırtmıştınız. Her biriniz oda bakıyordunuz. Seçim kaybedildi kimse ortalıkta yok. Nasıl oluyor bu iş? Zafere ortak olanlar niye mağlubiyette ortalıkta görünmüyor" dedi.