CHP’den İYİ Parti’ye HDP salvosu

Masadaki küçük hesaplar ve adaylık savaşlarının gölgesinde CHP ve İYİ Parti arasında HDP krizi baş gösterdi.



CHP'DEN HDP'YE 'BAKANLIK VEREBİLİRİZ' ÇIKIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışında bulundu.

Tekin şu ifadeleri kullandı;



"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir





AKŞENER: PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR

CHP'li Gürsel Tekin'in bu sözlerine Yavuz Ağıraloğlu ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere birçok İYİ Partili'den sert tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Gürsel Tekin'in açıklamaları üzerine "CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir" şeklinde konuştu.





CHP: TEKİN'İN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMESİ

Tüm bu gelişmeler ışığında Cumhuriyet Halk Partisi kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.



CHP'li Özgür Özel, HDP'ye Bakanlık vaadinin Gürsel Tekin'in kişisel değerlendirmesi olduğunu söyledi.



İşte Özel'in açıklamalarından satır başları;



"CHP'nin görüşlerini, Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar. CHP'nin partiye ait somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve Sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini, üç grup başkanvekilimiz, Parti Sözcümüz ve Sayın Genel Başkan'dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler, kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Ben kendi değerlendirmem açısından bir şey söyleyecek olursam da 6'lı masa, hem Genel Başkanımız hem partimizin yetkili kurulları tarafından millet masası, son derece önemsenen, çalışmalarına değer verilen ve uyum içinde çalıştığı için de Türkiye'ye güven veren masadır. Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir"



Akşener'in Gürsel Tekin üzerinden CHP'ye yaptığı göndermeye CHP kanadından yanıt gelmesi, mevcutteki sürtüşmeyi gözler önüne serdi.



Öte yandan İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" şeklindeki tutumu da tüm dikkatleri üzerine topladı.





AKŞENER'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

Meral Akşener, 'HDP'ye Bakanlık' polemiği ile ilgili akla ziyan açıklamalarda bulundu.



Daha önceden HDP ile saman altından su yürütürmüşcesine giriştikleri kirli ittifakı görmezden gelen Akşener, "Cumhur İttifakı ve bileşenleri bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor" deyip CHP ile yaşadıkları krizi gölgelemeye çalıştı.



HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE

Bilindiği üzere Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...



İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.







DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...

Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.



KİRLİ İTTİFAKI PERDELEMEK İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇAMUR ATTI

Aynı Akşener bugün kalkıp, HDP ile yürütülen ittifakı gölgelemek için suçu Cumhur İttifakı'na atarak, yürüttükleri kirli işbilirliğini perdeleme peşine düştü.





İYİ Parti Genel Başkanı, HDP'ye Bakanlık polemiğine ilişkin çamura yatan bir tutum sergileyerek, "Gürsel Tekin, çok tecrübeli CHP'nin kilit taşlarından biri. Bir kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Biz o masada, İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair bir dayatmaya girmedik" dedi.

HDP mevzusunda ikili oynayan Meral Akşener, 2017 yılında da CHP ile ittifak yapmayız deyip, kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile yan yana iş tutmuştu.