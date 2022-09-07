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Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!
07.09.2022 20:30 - Son Güncelleme: 07.09.2022 20:32

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ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hünkar Yaman karakteriyle büyük beğeni toplayan Vahide Perçin, başarılı oyunculuk performansıyla herkesi hayran bıraktı. Şimdilerde yine ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve merakla beklenen "Aldatmak" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Vahide Perçin, yeni projesiyle kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan usta oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Altan Gördüm ile 1991-2013 yılları arasında evli kalan Perçin'in özellikle ailesi merak edildi. Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan kızını ilk kez görenler ise "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık?" yorumunda bulundu. İşte Vahide Perçin'in güzeller güzeli kızı...

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