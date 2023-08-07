Tanju Özcan'dan CHP'li Barış Yarkadaş'a: Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki gösterip, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.

"BUNLARI SÖYLERKEN YÜZÜ DAHİ KIZARMIYOR"

Twitter hesabından Yarkadaş'ın söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun! Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; KK'nın desteği CHP tabanında %79'muş. Utanılacak bir şey yapmamış. (12 Seçim kaybı seni hiç utandırmıyor) Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?"

"İKİLİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE CANLI YAYINDA KAVGAYA TUTUŞMUŞTU"

Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında da CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile hararetli bir tartışmaya girmişti. İstifa etmesi yönünde çağrı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması için genel merkez önüne sandalye fırlatan Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürmüştü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası çıldıran Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam." diyerek kendisini savunmuştu.