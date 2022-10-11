CHP’den HDPKK’ya yeni 'bakanlık' açıklaması: Birden fazla olabilir

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada gölge ortak olan HDPKK'ya verilen 'Bakanlık' vaadine bir yenisi daha eklendi. Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanıp HDPKK'ya selam çakarak aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı. Tüm bu yaşananların ardından CHP adeta vites yükseltti. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi. Öte yandan CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın da "HDP ile birlikte olmamız gerekiyor" savunmasını yaptı. Böylelikle 6'lı masanın 7. ortağının HDP olduğu bir kez daha gözler önüne serilirken CHP - HDPKK iş birliği perçinlenmiş oldu.