Mangır Halk TV'de bomba sözler: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sorunlu, CHP'de vizyon yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği 'icazet' seferi fiyasko ile sonuçlandı. Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerden randevu bile alamayan CHP yönetimi çözümü 'bilim ve sanat gezisi' maskesine sığınmakta buldu. Bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi ile ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı. Yazar Bekir Ağırdır, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin ve 6'lı masanın vizyonsuzluğuna dikkat çekti, vizyonsuz bir şekilde gerçekleştirilen ABD seferinin sorunlu olduğunu söyledi.