CHP'den Akşener - İmamoğlu ittifakına bomba 6'lı masadakilere 'yerinizi bilin' mesajı

Aday belirleyemeyen 6'lı masada sular durulmuyor. İYİ Partili Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hedef alan sözler sonrası CHP'den 'nezaketsizler' çıkışı geldi. Yaşanalar sonrası Paçacı apar topar partiden el çektirildi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekenleri yaylım ateşine tutan bomba bir açıklama geldi. İYİ Parti ve Akşener - İmamoğlu ittifakını hedef alan Kuşoğlu, 6'lı masaya da 'Sizi Kılıçdaroğlu bir araya getirdi yerinizi bilin' mesajı verdi.