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Ankara'da korkunç kaza kamerada: 3 genç vefat etti

Ankara'da korkunç kaza kamerada: 3 genç vefat etti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci trafik kazasında, otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Katliam gibi kazanın meydana geldiği o dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 01.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde gerçekleşti. Seyir halinde olan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta demir yığına dönen otomobili gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kimlikleri Belli Oldu: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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