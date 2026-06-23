Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 08:25 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 08:41

Kaza, saat 01.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde gerçekleşti. Seyir halinde olan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta demir yığına dönen otomobili gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kimlikleri Belli Oldu: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.