SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 23:38 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 23:38

CHP'deki 'para kuleleri' skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerine her gün yenileri ekleniyor. Ortaya çıkan son görüntülerde daha önce olmayan yeni kişilerin olduğu ve çanta yerine valizlerle para taşındığı görüldü. Söz konusu kişilerin kimliği ve CHP’li Belediyelerle ilişkilerinin ne olduğu merak konusu oldu. Öte yandan son görüntülerde ofise getirilen bazı çantaların ayrıldığı görüldü. Bu durum gelen ve giden ayrı ayrı paraların olduğu iddialarını da güçlendirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Gazeteci Emin Pazarcı A Haber'de açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu 'para kuleleri' skandalından rahatsız
20.03.2024Çarşamba
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen A Haber'de! Seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu: “İstanbul’da durum Murat Kurum”
20.03.2024Çarşamba
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli açıklamalar! "Irak yönetimi PKK’yı yasakladığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti"
20.03.2024Çarşamba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar
20.03.2024Çarşamba
Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı
20.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Emekliye ek zam mı geliyor? Başkan Erdoğan açıkladı 00:19
▶️Emekliye ek zam mı geliyor?
20.03.2024Çarşamba
CHP’nin ’para kulesi’ skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar 00:46
CHP'nin 'para kulesi' skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı!
20.03.2024Çarşamba
Ebru Gündeş hamile mi? 03:48
Ebru Gündeş hamile mi?
20.03.2024Çarşamba
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan olaylı derbiye dair sert açıklama! Camiamız yapılanları asla unutmayacak 21:03
"Camiamız yapılanları asla unutmayacak"
20.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA