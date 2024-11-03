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CHP'deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel'den
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CHP'deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel'den "kriz yok" hamlesi

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 14:19

CHP'deki Esenyurt krizi restleşmeye döndü. Mansur Yavaş kendisini eleştiren Ekremci blok ve İmamoğlu'na "Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim! Yörüngelerini şaşıranlar var" sözleriyle sert vurdu. Yavaş'a destek Burcu Köksal ve Tanju Özcan'dan geldi. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat ise "Parti meclis toplantısında iki belediye başkanının (Burcu Köksal ve Tanju Özcan) CHP üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım" diyerek Mansur Yavaş'a mesaj gönderdi. Öte yandan Özgür Özel "kriz yok" algısını yaymak için dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

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