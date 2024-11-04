SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
Haberler Güncel Videoları

Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 08:13

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere 'Esenyurt' tarifesi uygulandı. CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'e Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman'a Vali Ekrem Canalp ve Halfeti'ye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

SIRADAKİ VİDEO
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03.11.2024Pazar
Çorum'daki patlamada ölen vatandaşın kimliği belli oldu
03.11.2024Pazar
Çorum’daki patlamada kan donduran detay: Patlamadan önce komşuları gaz sesini duymuş
03.11.2024Pazar
Çorum Valisi Algan: "1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralı"
03.11.2024Pazar
Dev kartal Sivas'ta görüntülendi
03.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı kararını verdi! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruya ne cevap verdi? 50:01
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya ne cevap verdi?
03.11.2024Pazar
Sarıyer’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:08
Sarıyer'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
03.11.2024Pazar
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 04:54
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03.11.2024Pazar
Acun Ilıcalı’dan penaltı için flaş yorum: Bize göre goldü! 05:35
Acun Ilıcalı'dan penaltı için flaş yorum: Bize göre goldü!
04.11.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA