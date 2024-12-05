CHP'de "Kaygılıyız" bildirisi! Özgür Özel'e karşı imza topladılar

CHP kulislerinde "Özgür Özel'i indirip 1 yıllığına Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapma" planı konuşulurken Genel Merkez'e karşı ilk somut adım geldi. Bir grup CHP'li akademisyen, gazeteci ve sanatçı imza toplayıp "Kaygılıyız" bildirisi yayımladı. CHP'yi karıştıran grup, "İktidarla mücadeleye, milletle normalleşmeye evet. Normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, ana mottosu "Normalleşmeme" üzerine dizayn edinilen bahse konu bildirinin arkasında Kılıçdaroğlu ve sadık vekilleri mi var?