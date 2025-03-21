SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu!
Haberler Güncel Videoları

CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı “direniş” diye sundu!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 00:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 00:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik dev yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. CHP cephesi ise taşkınlık çıkararak Saraçhane başta olmak üzere pek çok noktada provokatif eylemler düzenledi. Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak tansiyonu yükseltirken CHP'li Sözcü TV Ankara’da marjinal örgütler tarafından polise düzenlenen saldırıyı “direniş” olarak nitelendirmekle kalmayıp olayı adeta bir at yarışı spikeri gibi anlattı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li Özgür Özel'in çağrısı sonrası Ankara'da 1 polis başından yaralandı | VİDEO
21.03.2025Cuma
Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı | VİDEO
21.03.2025Cuma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Herkes sağduyulu olmalı
21.03.2025Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Provokatörlerin oyununa gelmeyin
21.03.2025Cuma
Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi
21.03.2025Cuma
Bunlar da Var
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Ekrem İmamoğlu itirafı 00:39
"Bunu önceden tasarladık"
20.03.2025Perşembe
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun’un kasası Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! 00:35
İmamoğlu'nun villacısı Nuhoğlu ve Ongun'un kasası Bağdatlı'nın ofisinden servet çıktı!
20.03.2025Perşembe
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü! Video 00:09
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü!
19.03.2025Çarşamba
İBB’ye terör soruşturması: Firari Azad Barış kimdir? 18:04
Firari Azad Barış kimdir?
20.03.2025Perşembe
CANLI YAYIN