CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı “direniş” diye sundu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik dev yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. CHP cephesi ise taşkınlık çıkararak Saraçhane başta olmak üzere pek çok noktada provokatif eylemler düzenledi. Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak tansiyonu yükseltirken CHP'li Sözcü TV Ankara’da marjinal örgütler tarafından polise düzenlenen saldırıyı “direniş” olarak nitelendirmekle kalmayıp olayı adeta bir at yarışı spikeri gibi anlattı.