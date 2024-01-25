Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce müstakil kararı alması sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a savaş açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Özgür Özel, son bir kez daha 'yapma etme' dedi ama Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını Satuk Buğra Kavuncu olarak açıkladı. İYİ Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakip aday çıkarması CHP kanadında büyük rahatsızlık uyandırdı. Fondaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ İYİ Parti'yi ihanetle suçlarken Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz ise “Kavuncu İmamoğlu’nu nasıl eleştirecek” diye sorup, “Çünkü bir gün olsun, İmamoğlu’nu eleştirmiş değil. Şimdi eleştirse “Bugüne kadar neden sustunuz? Siz de yanında değil miydiniz?” diye sorulacak. “İmamoğlu başarısızsa dört yıl neden sahip çıktınız?” denilecek. İyi Partili bürokratların çalıştığı İBB’ye kusur bulsa, ayağına sıkmış olacak” diye yazdı.