SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 09:29 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 10:07

CHP yandaşı Merdan Yanardağ İYİ Parti’yi bombaladı: İhanetle suçladı

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce müstakil kararı alması sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a savaş açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Özgür Özel, son bir kez daha 'yapma etme' dedi ama Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını Satuk Buğra Kavuncu olarak açıkladı. İYİ Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakip aday çıkarması CHP kanadında büyük rahatsızlık uyandırdı. Fondaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ İYİ Parti'yi ihanetle suçlarken Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz ise “Kavuncu İmamoğlu’nu nasıl eleştirecek” diye sorup, “Çünkü bir gün olsun, İmamoğlu’nu eleştirmiş değil. Şimdi eleştirse “Bugüne kadar neden sustunuz? Siz de yanında değil miydiniz?” diye sorulacak. “İmamoğlu başarısızsa dört yıl neden sahip çıktınız?” denilecek. İyi Partili bürokratların çalıştığı İBB’ye kusur bulsa, ayağına sıkmış olacak” diye yazdı.

SIRADAKİ VİDEO
Son dakika: DEAŞ'a 9 ilde eş zamanlı operasyon: 28 kişi yakalandı
25.01.2024Perşembe
▶️ ABD'den Türkiye'ye 'F-16' satışı için flaş adım!
24.01.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Formu'nda önemli açıklamalar! "İran ile yeni sınır kapıları açılması gündemde"
24.01.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak toplantı: "Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir"
24.01.2024Çarşamba
▶️ Bakan Kacır duyurdu! 'Uzay' kanunu için hazırlıklar başladı
24.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 02:42
▶️ Ne kadar ek zam farkı verilecek?
24.01.2024Çarşamba
Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragmanı: Selma’ya kötülük yapacak! 00:52
Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
24.01.2024Çarşamba
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu? 07:22
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?
24.01.2024Çarşamba
24 Ocak Müge Anlı İzle | Ali Diken olayında yeni gelişme! Cinayeti itirafı: ’’Öldürüp gömdüm’’ 06:39
▶️ Ali Diken olayında cinayeti itirafı: ''Öldürüp gömdüm''
24.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA