▶️ ABD'den Türkiye'ye 'F-16' satışı için flaş adım!

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için adım geldi. Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi.