CHP yandaşı Halk TV'de skandal hareket! Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimler öncesi HDP'ye yanaşma çabası fonladığı medyayı da etkilemiş durumda. Halk TV sunucularında Şirin Payzın, skandal bir açıklamaya imza attı. Payzın, hendek çatışmaları sırasında imha edilen terörist için 'rahmet' diledi. Teröristin kemikleri Diyarbakır'da bulunan kazıda sırasında bulunmuştu. Teröristin kemiklerinin babası tarafından taşındığı fotoğrafı paylaşan TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bir paylaşımda bulunarak üzüntüsünü belritmişti.