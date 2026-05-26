Başkan Erdoğan Arife Günü anne ve babasının kabri başında dua etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’na giderek merhum annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti; yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyarette anne ve babasının ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyup dualar eden Erdoğan, mezarlık çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaşarak çocuklara bayram harçlığı ve oyuncak dağıttı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel