Güzelbahçe’de yolsuzluk çarkı deşifre oldu: Sahte fotoğraflarla iskan
İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasında, Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve eski belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından adliye koridorlarını sarsacak şok deliller ortaya çıktı; kaçak yapılara göz yumulması ve photoshoplu sahte fotoğraflarla usulsüz iskan belgeleri düzenlenmesi karşılığında, lüks rüşvetlerin yanı sıra sahte yemek faturaları üzerinden "belediyeye yardım" adı altında paralar toplandığı iddia edildi.
