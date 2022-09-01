Haberler Güncel Videoları Mansur Yavaş’ın trollerinden HDP’ye bomba gönderme: PKK’nın…

Mansur Yavaş’ın trollerinden HDP’ye bomba gönderme: PKK’nın…

Mansur Yavaş’ın trollerinden HDP’ye bomba gönderme: PKK’nın…
01.09.2022 20:41 - Son Güncelleme: 01.09.2022 20:42

OTOMATİK OYNAT

Güncel 35:35
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Güncel 02:04
CHP’de Abdullah Gül...
Güncel 01:02
Selçuk Bayraktar’tan Kızılelma...
Güncel 00:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
Güncel 18:16
Başkan Erdoğan’dan Deniz ve...
Güncel 01:44
Halk TV’de İsmail Saymaz ile...
Güncel 00:51
İETT şoförü 'klima arızalı'...
Güncel 14:10
Muhalefetin engelleme...
Güncel 02:20
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda...
Güncel 00:17
Fahrettin Koca: Yurt dışına...
Güncel 01:35:13
Külliye'de 30 Ağustos Zafer...
Güncel 00:25
Ünsal Ban’ın şoförünün evine...

2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan desteklediği Mansur Yavaş, HDP'nin vetosu ile karşı karşıya. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın gölge ortağı olan HDP her seferinden Yavaş veya Akşener'in adaylığını istemediğini dile getiriyor. Bu gelişmeler ışığında Mansur Yavaş cephesinden bomba bir hamle geldi. Yavaş'ın belediyedeki trollerinden HDP'ye "PKK'NIN P**LERİ" ifadelerinin yer aldığı, Mansur Yavaş'ın bozkurt işaretiyle dans ettiği videolarla gönderme yapıldı. HDP'nin vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA