Mansur Yavaş’ın trollerinden HDP’ye bomba gönderme: PKK’nın…

2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan desteklediği Mansur Yavaş, HDP'nin vetosu ile karşı karşıya. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın gölge ortağı olan HDP her seferinden Yavaş veya Akşener'in adaylığını istemediğini dile getiriyor. Bu gelişmeler ışığında Mansur Yavaş cephesinden bomba bir hamle geldi. Yavaş'ın belediyedeki trollerinden HDP'ye "PKK'NIN P**LERİ" ifadelerinin yer aldığı, Mansur Yavaş'ın bozkurt işaretiyle dans ettiği videolarla gönderme yapıldı. HDP'nin vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.