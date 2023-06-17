CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında itiraf etti: "CHP sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor"

CHP yanlısı gazeteci Deniz Zeyrek katıldığı bir yayında CHP'nin sosyal medyada paralı trollerinin olduğunu itiraf etti. Zeyrek, "Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey." dedi.