CHP yandaşı Fatih Portakal, ülkeyi batıran eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e övgüler yağdırdı!

Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal sunduğu haber programında anayasa kitapçığı fırlayarak ülkeyi batıran vetocu eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e methiyeler dizdi. "Nasıl bir cumhurbaşkanından nasıl bir cumhurbaşkanlığına gitmişiz. Yurt dışına çok mu gitti etti. Hayır, yurt dışına çok gitmedi. Eksiklik midir? Eksikliktir veya fazlalıktır. O kendi bileceği iş. Ama bakın şöyle bir cumhurbaşkanımız varmış geçmişte" diyen Portakal Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak Ahmet Necdet Sezer'i yere göğe sığdıramadı.