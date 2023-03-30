RAMAZAN İMSAKİYE
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Batman'daki kurgu videoyla HÜDAPAR'ı karalama kampanyası!

Batman'daki kurgu videoyla HÜDAPAR'ı karalama kampanyası!
30.03.2023 22:52 - Son Güncelleme: 30.03.2023 22:53

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14 Mayıs seçimleri için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle kirli pazarlığa oturan 6'lı koalisyon HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyduğu andan itibaren karalama kampanyasına başladı. Önce CHP Sözcüsü sonra, muhalif gazeteciler derken işi o kadar çığrından çıkarttılar ki sokak röportajında para karşılığı bir HDP'liyi HÜDAPAR'lı gibi konuşturacak kadar. Batman'daki bir sokak röportajında HÜDAPAR'lı gibi konuşan HDP'liyi CHP'nin yalan organı Sözcü manşetine "Cumhuriyetin savcıları neredesiniz" diye taşırken karalama kampanyasının Ciner ayağını Fatih Altaylı yönetiyordu. Halkı galeyana getirip seçime gölge düşürmek isteyen muhalefetin bu oyunu da deşifre oldu. Söz konusu isim aslında HDP'li olduğunu itiraf etti ve gözaltına alındı.

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