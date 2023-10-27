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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 18:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 18:29

CHP yandaşı Enver Aysever: İmamoğlu delegelere baskı yapıyor Kemal Bey'e tezgah kuruluyor

CHP yandaşı Enver Aysever ise Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sonrası basına yansıyan kareyi eleştirerek 'Kemal Bey'e tezgah kuruluyor" dedi. Aysever ayrıca İmamoğlu'nun delegelere baskı yaparak imza topladığını öne sürdü.

Aysever şunları söyledi:

"İBB Başkanı İstanbul'da delegeleri topluyor. Bu toplanan delegelerde de Özgür Özel için imza vermesini istiyor. Bu ahlaki mi? Belediye Başkanlarının delegelere baskı yapması. Orada delegelerden aldığı imzalar Baki Aydıner'e veriliyor. Baki Aydıner kim? Bürokrat… Şimdi ben soruyorum İBB Başkanının bu imzaları toplaması ve bir bürokrata vermesi bütün bunları Özgür Özel için vermesi…

Kemal Bey'e tezgah kuruluyor. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu olsun tasfiye ederiz. Bu iş için aracılık yapan isim de Gürsel Erol…"

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