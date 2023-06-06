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CHP sular durulmuyor! Faik Öztrak’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: "CHP bir çadır partisi değildir"

CHP sular durulmuyor! Faik Öztrak’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: "CHP bir çadır partisi değildir"
06.06.2023 18:55 - Son Güncelleme: 06.06.2023 18:56

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28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti ve CHP'nin A Takımı'nda İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermedi. İmamoğlu'nun eş genel başkan edasıyla hareket edişi ve genel merkeze vesayet kurmaya çalışan hamlelerinden hoşnut olmayan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'na "yerini bil, sınır aşma" mesajı verdi. Bu gelişmenin etkileri sürerken topa Faik Öztrak girdi. Öztrak, "CHP bir çadır partisi değildir. Kimse aklının estiği gibi karar alamaz" diyerek İmamoğlu'na göndermede bulundu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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