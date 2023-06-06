Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan Twitter'dan paylaşım yaptı. Fidan, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi. Öte yandan Al Jazeera iki dosyada kilit rol oynayan yeni Dışişleri Bakanı'nın son yıllarda Türk dış politikasına yön veren isimlerden biri olduğunu belirtirken, Bloomberg ise Ankara'nın yol haritasına odaklandı.