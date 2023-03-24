Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı paylaştı: Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından önceliğinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu ifade eden ve devletin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 11 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 902 konutun temelini atmıştı. Erdoğan'ın bugün de Hatay'da temel atma törenine katılacağı öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin ağaçları, defne kokularıyla Tarihî, kültürel dokusuyla Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız!" denildi.