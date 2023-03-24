RAMAZAN İMSAKİYE
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı paylaştı: Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı paylaştı: Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız!
24.03.2023 08:55 - Son Güncelleme: 24.03.2023 08:57

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6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından önceliğinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu ifade eden ve devletin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 11 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 902 konutun temelini atmıştı. Erdoğan'ın bugün de Hatay'da temel atma törenine katılacağı öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin ağaçları, defne kokularıyla Tarihî, kültürel dokusuyla Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız!" denildi.

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