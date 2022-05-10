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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine asılsız iddia!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine asılsız iddia!
10.05.2022 22:18 - Son Güncelleme: 10.05.2022 22:19

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira, algı ve manipülasyona dayalı siyaset anlayışından vazgeçmiyor... Partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna yer veren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti. CHP Genel Başkanı'nın yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Çünkü Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl BM kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çekerek hareketee geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

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