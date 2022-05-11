SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar!

Son dakika haberleri... Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6’lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." diyerek seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi de Kılıçdaroğlu'na bir Avrupalı büyükelçiyle konuştuğu konular üzerinden yüklendi. İşte Soylu'nun o açıklamaları...