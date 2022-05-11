Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar!

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar!

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar!
11.05.2022 15:19

OTOMATİK OYNAT

Güncel 06:16
İstanbul'da su borusu patladı...
Güncel 00:42
CHP'nin sığınmacı...
Güncel 00:41
Rize-Artvin Havalimanı daimi...
Güncel 00:58
Başkan Erdoğan ile Tokayev...
Güncel 01:52
Müzik yayını saati uzatıldı
Güncel 15:10
Başkan Erdoğan ve Kazakistan...
Güncel 00:22
Sinan Oğan’ın ‘mülteciler’...
Güncel 00:57
Jahrein'den İmamoğlu'na ‘Vız...
Güncel 00:35
NATO uçağına havada yakıt...
Güncel 02:31
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen...
Güncel 04:18
Düşen uçak pilotlarının son...
Güncel 07:42
Videolarının yayılmasında...

Son dakika haberleri... Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6’lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." diyerek seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi de Kılıçdaroğlu'na bir Avrupalı büyükelçiyle konuştuğu konular üzerinden yüklendi. İşte Soylu'nun o açıklamaları...

Güncel Videoları
SON DAKİKA