PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 10:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 11:21

CHP kongresinde Eren Erdem’e bombardıman: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir...

Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan seçim hezimetinin ardından birbirine girdi. Kemal Kılıçdaroğlu "Değişim" diyenlere karşı kendisini destekleyenlere koltuk dağıtıyor. Genel Başkan Yardımcısı yapılan ve medya sorumluğuna getirilen Eren Erdem son olarak iletişim koordinatörlüğüne atandı. Kongreye giden süreçte delege seçimleri yapılırken CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'e fena giydirdi. Kip, "Sizin varlığınız adil değil. CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir" diyerek Eren Erdem'in Dİvan Başkanlığını yaptığı kongrede Eren Erdem'i hedef aldı. Bu görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun parasını kestiği Halk TV tarafından paylaşılması kavganın farklı bir boyutunu da ortaya koydu.

SIRADAKİ VİDEO
PKK elebaşı Salih Müslim’in çaresizliği sözlerine yansıdı: Türkiye'yi Suriye'den çıkaramazlar
14.08.2023Pazartesi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
14.08.2023Pazartesi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncularının Tamer Karadağlı’yı hedef aldıkları videoya tepki yağdı!
14.08.2023Pazartesi
Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var
14.08.2023Pazartesi
İstanbul İmamoğlu elinde can çekişiyor! A Haber'de İBB iştiraklerinin son durumu değerlendirildi: İSKİ şu anda batmış durumda
14.08.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Ümit Kocasakal’dan ’ihraç’ itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var 01:55
Eski CHP'li Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı!
14.08.2023Pazartesi
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada 00:35
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada
14.08.2023Pazartesi
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor 02:50
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
14.08.2023Pazartesi
İstanbul İmamoğlu elinde can çekişiyor! A Haber’de İBB iştiraklerinin son durumu değerlendirildi: İSKİ şu anda batmış durumda 00:34
"İSKİ şu anda batmış durumda"
14.08.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA