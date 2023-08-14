Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan seçim hezimetinin ardından birbirine girdi. Kemal Kılıçdaroğlu "Değişim" diyenlere karşı kendisini destekleyenlere koltuk dağıtıyor. Genel Başkan Yardımcısı yapılan ve medya sorumluğuna getirilen Eren Erdem son olarak iletişim koordinatörlüğüne atandı. Kongreye giden süreçte delege seçimleri yapılırken CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'e fena giydirdi. Kip, "Sizin varlığınız adil değil. CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir" diyerek Eren Erdem'in Dİvan Başkanlığını yaptığı kongrede Eren Erdem'i hedef aldı. Bu görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun parasını kestiği Halk TV tarafından paylaşılması kavganın farklı bir boyutunu da ortaya koydu.