CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde temel hizmetlerin aksadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personel de kadrolaşma, işten çıkarmalar ve hak gaspları nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Sözleşmeli olarak Ağaç A.Ş. bünyesinde çalışan personel, maaşlarına yapılan düşük zam nedeniyle Saraçhane'de protesto gerçekleştirdi. Eylül ayında yapılması planlanan ancak Mayıs ayına kadar ertelenen ve yüzde 27 düzeyinde gerçekleşen zam nedeniyle çalıştıkları şantiyelerde iş bırakarak bir araya gelen işçiler, sonuç alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.