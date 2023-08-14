SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 11:45 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 11:49

Bir CHP klasiği! İBB çalışanları Saraçhane'de eylemde

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde temel hizmetlerin aksadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personel de kadrolaşma, işten çıkarmalar ve hak gaspları nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Sözleşmeli olarak Ağaç A.Ş. bünyesinde çalışan personel, maaşlarına yapılan düşük zam nedeniyle Saraçhane'de protesto gerçekleştirdi. Eylül ayında yapılması planlanan ancak Mayıs ayına kadar ertelenen ve yüzde 27 düzeyinde gerçekleşen zam nedeniyle çalıştıkları şantiyelerde iş bırakarak bir araya gelen işçiler, sonuç alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

SIRADAKİ VİDEO
AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
14.08.2023Pazartesi
CHP kongresinde Eren Erdem’e bombardıman: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir...
14.08.2023Pazartesi
PKK elebaşı Salih Müslim’in çaresizliği sözlerine yansıdı: Türkiye'yi Suriye'den çıkaramazlar
14.08.2023Pazartesi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
14.08.2023Pazartesi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncularının Tamer Karadağlı’yı hedef aldıkları videoya tepki yağdı!
14.08.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Ümit Kocasakal’dan ’ihraç’ itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var 01:55
Eski CHP'li Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı!
14.08.2023Pazartesi
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada 00:35
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada
14.08.2023Pazartesi
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor 02:50
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
14.08.2023Pazartesi
İstanbul İmamoğlu elinde can çekişiyor! A Haber’de İBB iştiraklerinin son durumu değerlendirildi: İSKİ şu anda batmış durumda 00:34
"İSKİ şu anda batmış durumda"
14.08.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA