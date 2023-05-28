CHP Genel Merkezi'nde İzmir marşlı motivasyon pompalaması

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu A Haber ekranlarında paylaştı. CHP Genel Merkez binasına sandıkların açılmaya başlandığı sırada "Ben Kemal geliyorum" şeklinde bir pankart asılmıştı. Sonrasında İzmir Marşı çalınmasına yönelik bir süreç işledi. KRT ve ANKA'nın dışında herhangi bir verinin genel merkezde paylaşılması söz konusu değil. CHP Genel Merkezi'nin içi ve etrafı yüksek bir motivasyonu canlı tutmaya dönük. Müderrisoğlu, "AK Parti Genel Merkezi'nde %52.3, %52.5 civarında bir simülasyon var" şeklinde konuştu.