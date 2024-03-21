Bugün düzenlenen Sinop mitinginde CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından "benim çırağım" diyerek kürsüye çağrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'le canlı yayında birbirine girdi. CHP fondaşı Sözcü TV'de Özel'i adeta yerden yere vuran Zeyrek, "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun" dedi. "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu da cevaplayan Özel, "50+1'i benle alıyor olsak benle alalım. Eğer partinin Genel Başkanı 50+1'i almıyorsa 50+1 alacak adayı bulacak" diyerek adeta yetersizliğini itiraf etti.