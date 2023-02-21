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CHP başı çekti dönüşümü engellediler! Ardından deprem bölgesinde siyaset yaptılar

CHP başı çekti dönüşümü engellediler! Ardından deprem bölgesinde siyaset yaptılar
21.02.2023 22:38

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye Kahramanmaraş merkez üslü depremin yaralarını sarmak için dört koldan çalışma yürütürken, CHP'nin başını çektiği muhalefet ise enkaz üzerinde rant peşinde koşarak siyaset yaptı. Hatay'da yapılmak istenen dönüşümü defalarca mahkemeye götürerek kararı iptal ettiren CHP'lilerin yaptığı paylaşımlar ve açıklamalardan sonra CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da kentsel dönüşüme karşı düzenlediği miting görüntüleri ortaya çıktı. CHP'nin başını çektiği birçok muhalif ismin İstanbul'da da yapılan kentsel dönüşüm projelerine karşı çıktığı paylaşımlar bulundu. İşte muhalefetin kentsel dönüşüm ikiyüzlülüğü...

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