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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 22:36 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 23:09

CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı!

Yerel seçimlere giderayak CHP içindeki kaos büyümeye devam ediyor. Aday belirleme sürecinde yaşanan güç çekişmesinin gölgesinde CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı. Özgür Özel'in Avcılar'da Utku Caner Çaykara ismini aday gösterme kararı büyük tepkilere neden oldu. CHP Avcılar Belediye Başkan adayları, CHP Genel Merkezi'ne tepki göstererek sert uyarıda bulunarak, "Avcılar dışından bir belediye başkan adayı istemediğimizi, bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz." açıklamasında bulundu. Öte yandan Avcılar'ın mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'yi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykara'nın aday gösterilme kararını protesto etmişti.

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