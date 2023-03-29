CHP - ABD hattında 14 Mayıs hazırlığı sürüyor.... İcazet yoklamak için Washington'a giden, ABD'den ithal danışmanla yön tayin eden Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Ankara'da pazarlığa oturdu. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Görüşmede "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" diyerek 'ABD Türkiye'ye müdahale etsin' çağrısında bulunan Ünal Çeviköz de hazır bulundu. Öte yandan masada 6'lı koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.