Canlı yayında Meral Akşener’i savunan CHP’li Yılmaz Özdil Sözcü TV’den ayrıldı: ''CHP'nin parasına yazık kardeşim"

6'lı koalisyonun yaşadığı kriz CHP'nin medyasına da yansıdı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Meral Akşener'in masadan kalkmadığını masadan kaldırıldığını belirterek "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" dedi. Yaşananlar sonrası Akşener masaya geri dönse de Yılmaz Özdil Sözcü TV'deki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Özdil, CHP'li bazı isimlerin aleyhinde karalama kampanyası başlattığını belirterek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." ifadelerini kullandı.